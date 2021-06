Sansais Sansais Deux-Sèvres, Sansais Atemporelle – Sansais-La Garette Sansais Sansais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sansais

Atemporelle – Sansais-La Garette Sansais, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sansais. Atemporelle – Sansais-La Garette 2021-07-08 – 2021-07-08

Sansais Deux-Sèvres Sansais Voici un exemple de village-rue caractéristique du Marais poitevin. Toute l’organisation du bâti est conditionnée par la forte déclivité du terrain et la nécessité de conserver un droit d’accès à l’eau. Rendez-vous : Entrée de la rue des Gravées, à proximité de la Vieille Auberge, avec Stéphanie Tézière d’Atemporelle. Réservation conseillée. Voici un exemple de village-rue caractéristique du Marais poitevin. Toute l’organisation du bâti est conditionnée par la forte déclivité du terrain et la nécessité de conserver un droit d’accès à l’eau. Rendez-vous : Entrée de la rue des Gravées, à proximité de la Vieille Auberge, avec Stéphanie Tézière d’Atemporelle. Réservation conseillée. Voici un exemple de village-rue caractéristique du Marais poitevin. Toute l’organisation du bâti est conditionnée par la forte déclivité du terrain et la nécessité de conserver un droit d’accès à l’eau. Rendez-vous : Entrée de la rue des Gravées, à proximité de la Vieille Auberge, avec Stéphanie Tézière d’Atemporelle. Réservation conseillée. Voici un exemple de village-rue caractéristique du Marais poitevin. Toute l’organisation du bâti est conditionnée par la forte déclivité du terrain et la nécessité de conserver un droit d’accès à l’eau. Rendez-vous : Entrée de la rue des Gravées, à proximité de la Vieille Auberge, avec Stéphanie Tézière d’Atemporelle. Réservation conseillée. Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin – 2011

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sansais Étiquettes évènement : Autres Lieu Sansais Adresse Ville Sansais lieuville 46.30502#-0.58683