Atemporelle – Rendez-vous à thème « Les monuments de la République » Niort, 19 août 2021-19 août 2021, Niort. Atemporelle – Rendez-vous à thème « Les monuments de la République » 2021-08-19 – 2021-08-19 Place des Halles Halles (côté ville)

Au XIXe siècle, d'importants travaux d'urbanisme dotent la ville d'équipements nouveaux : une préfecture, une prison, un hôtel de ville… Rendez-vous : place des Halles, côté ville avec Stéphanie Tézière, guide-conférencière d'Atemporelle. Sur réservation.

Lieu Niort Adresse Place des Halles Halles (côté ville) Ville Niort