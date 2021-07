Atemporelle les rendez-vous de l’été à la carte 2021 Parthenay, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Parthenay.

Atemporelle les rendez-vous de l’été à la carte 2021 2021-07-08 – 2021-07-08 Palais des Congrès 22 boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres

Visite guidée de Parthenay, dans le quartier historique. Vous choisissez votre menu : demandez au guide les monuments que vous souhaitez découvrir durant la visite.

Rendez-vous devant le Palais des Congrès à 18h30, les mardis 7 et 21 juillet et 4, 11, 18 et 25 août, avec Sandrine Nicolet.

Durée: environ 1h30

+33 5 49 63 13 86

Atemporelle

dernière mise à jour : 2021-06-23 par