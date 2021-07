Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Atemporelle – Les rendez-vous à thème « Le Pontreau » Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Atemporelle – Les rendez-vous à thème « Le Pontreau » Niort, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Niort. Atemporelle – Les rendez-vous à thème « Le Pontreau » 2021-07-28 – 2021-07-28

Niort Deux-Sèvres Situé en dehors de l’enceinte urbaine médiévale, ce quartier n’a cessé d’évoluer. Les quelques habitations anciennes sont désormais entourées de villas de type balnéaire, de tours de logements et de pavillons. Des écoles et un stade complètent l’aménagement. Rendez-vous : place Denfert-Rochereau avec Stéphanie Tézière, guide-conférencière d’Atemporelle. Sur réservation. Situé en dehors de l’enceinte urbaine médiévale, ce quartier n’a cessé d’évoluer. Les quelques habitations anciennes sont désormais entourées de villas de type balnéaire, de tours de logements et de pavillons. Des écoles et un stade complètent l’aménagement. Rendez-vous : place Denfert-Rochereau avec Stéphanie Tézière, guide-conférencière d’Atemporelle. Sur réservation. Situé en dehors de l’enceinte urbaine médiévale, ce quartier n’a cessé d’évoluer. Les quelques habitations anciennes sont désormais entourées de villas de type balnéaire, de tours de logements et de pavillons. Des écoles et un stade complètent l’aménagement. Rendez-vous : place Denfert-Rochereau avec Stéphanie Tézière, guide-conférencière d’Atemporelle. Sur réservation. Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Étiquettes évènement : Autres Lieu Niort Adresse Ville Niort lieuville 46.32972#-0.45921