Atemporelle – Lens à Saint-Symphorien Saint-Symphorien, 22 août 2021-22 août 2021, Saint-Symphorien.

Atemporelle – Lens à Saint-Symphorien 2021-08-22 15:30:00 – 2021-08-22 17:00:00

Saint-Symphorien Deux-Sèvres Saint-Symphorien

EUR Situé sur une ancienne ligne frontalière entre le Poitou et la Saintonge, Lens est reconstruit vers le milieu du XVIIIème siècle. Le château présente une architecture classique de qualité avec d’importantes dépendances (orangerie, moulin à vent), parc et jardin, et bénéficie d’une inscription Monument historique depuis 1992.

Avec le concours de l’association Parlons-en.

Rendez-vous avec Stéphanie Tézière d’Atemporelle. Inscription conseillée.

