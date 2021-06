Chauray Chauray Chauray, Deux-Sèvres Atemporelle – Découverte du bourg de Chauray Chauray Chauray Catégories d’évènement: Chauray

Deux-Sèvres

Atemporelle – Découverte du bourg de Chauray Chauray, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Chauray. Atemporelle – Découverte du bourg de Chauray 2021-07-22 – 2021-07-22 Devant la mairie 12 place de l’Eglise

Chauray Deux-Sèvres Chauray Le cœur historique, composé de l’église et du temple (inscrits Monument historique), a fait l’objet d’un programme de restauration et de réhabilitation par l’architecte Hervé Baudouin, à la fin des années 1980.

Avec le soutien de la ville. Rendez-vous : Devant la mairie avec Stéphanie Tézière d’Atemporelle. Le cœur historique, composé de l’église et du temple (inscrits Monument historique), a fait l’objet d’un programme de restauration et de réhabilitation par l’architecte Hervé Baudouin, à la fin des années 1980.

Avec le soutien de la ville. Rendez-vous : Devant la mairie avec Stéphanie Tézière d’Atemporelle. +33 5 49 63 13 86 Le cœur historique, composé de l’église et du temple (inscrits Monument historique), a fait l’objet d’un programme de restauration et de réhabilitation par l’architecte Hervé Baudouin, à la fin des années 1980.

Avec le soutien de la ville. Rendez-vous : Devant la mairie avec Stéphanie Tézière d’Atemporelle. Le cœur historique, composé de l’église et du temple (inscrits Monument historique), a fait l’objet d’un programme de restauration et de réhabilitation par l’architecte Hervé Baudouin, à la fin des années 1980.

Avec le soutien de la ville. Rendez-vous : Devant la mairie avec Stéphanie Tézière d’Atemporelle. Michel Grimault

Détails Catégories d’évènement: Chauray, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Chauray Adresse Devant la mairie 12 place de l'Eglise Ville Chauray lieuville 46.36026#-0.37491