Atemi + Belle Bête, 13 juillet 2022, .

2022-07-13

Horaire : 19:00

Gratuit : non

Atemi (Nantes) et Belle Bête (Londres) réunis sur la terrasse de Trempo : six heures de danse autour des musiques traditionnelles du monde entier, de productions électroniques contemporaines et de grooves psychédéliques. Toute une promesse ! Disquaire chez Wood Records à Nantes, Atemi aussi organisateur des DAYS, des après-midi dominicales dansantes, à Nantes. Il est également producteur au sein du Blackbush Orchestra. Belle Bête est co-fondateur des mythiques soirées londoniennes Beauty and the Beat où se sont produits des artistes tels que Blackbush Orchestra (Nantes), Kay Suzuki, Sound Species (Londres) ou encore Jan Schulte (Dusseldorf). Depuis sa création, BATB a servi d’inspiration pour de nombreux autres événements sur Paris, Berlin, Barcelone, Sheffield et Nantes. IG / FB / YT / SC



02 40 46 66 33