Embellir votre quartier Vaugirard-Parc des expositions (15e) Ateliler « Cartes sur Table » – EVQ Vaugirard-Parc des Expos Paris, samedi 20 janvier 2024.

Embellir votre quartier Vaugirard-Parc des expositions (15e) Atelier « Cartes sur table » Samedi 20 janvier, 10h00 Ateliler « Cartes sur Table » – EVQ Vaugirard-Parc des Expos Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

« Embellir Votre Quartier » permet d’agir de manière coordonnée sur la végétalisation, la piétonisation, la mobilité, l’accessibilité et les usages de l’espace public. Il s’agit de concentrer sur une même période l’ensemble des transformations et de mieux organiser les travaux et impulser une concertation locale.

Le CAUE de Paris s’associe à cette démarche pour accompagner les habitants et faire émerger des propositions de projets.

La samedi 20 janvier, venez assister à l’atelier Cartes sur table, de 10h à 12h. Déroulez des cartes du quartier et échangez collectivement sur les aménagements possibles ! Lieu : Voie 15 – 397 bis rue de Vaugirard 75015 Paris

Sur inscription

Ateliler « Cartes sur Table » – EVQ Vaugirard-Parc des Expos 397 bis rue de Vaugirard 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=220564 »}] [{« link »: « https://www.caue75.fr/content/1-embellir-vaugirard-parcdesexpositions »}, {« link »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=220564 »}]