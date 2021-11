AteliExpo CircaSciences Exploradôme, 24 décembre 2021, Vitry-sur-Seine.

AteliExpo CircaSciences

du vendredi 24 décembre au mardi 28 décembre à Exploradôme

Levez le rideau sur l’exposition [**_CircaSciences, la physique en piste_**](http://www.exploradome.fr/expo-tempo-circasciences) au cours d’un ateliexpo ! Que ressent un·e acrobate pendant son tour ? Comment jouer avec les perceptions humaines ? À quelles forces est-il·elle soumis·e sur un cheval lancé au galop autour d’une piste ou sur un fil de fer ? Quelles lois physiques contraignent les artistes ? Peut-on jouer avec la physique ? Quel est l’effet de la vitesse ou de la masse sur une figure ? Scindés en 2 temps, les ateliexpos vous plongent de manière originale dans l’univers de l’exposition temporaire. Au programme, une visite interactive en petit groupe animée par un·e médiateur·rice puis un atelier scientifique ponctué d’expériences et d’activités aussi étonnantes qu’amusantes ! De quoi en apprendre plus sur la thématique et peut-être même sur le fonctionnement de votre corps comme de vos perceptions ! Une visite immersive entre ombres et lumières, visible et invisible, qui offre à petit·e·s et grand·e·s un véritable terrain d’expression, d’expérimentations et de création numérique ! Prêt·e·s à entrer en piste ?

Inscription en ligne obligatoire, 15 € par participant·e

Entrez sur la piste de CircaSciences, le temps d’un atelier et d’une visite ponctué d’animations et d’expériences aussi amusantes que stimulantes !

Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T16:00:00;2021-12-28T16:00:00 2021-12-28T18:00:00