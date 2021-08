ATELIER”TEINTURE EN ÉCO-PRINT” Gorges, 28 août 2021, Gorges.

ATELIER”TEINTURE EN ÉCO-PRINT” 2021-08-28 09:00:00 – 2021-08-29 17:00:00

Gorges Loire-Atlantique

EUR 200 Rendez-vous le 28 et 29 août pour découvrir les formes de la nature et l’impression végétale à la vapeur. Ouvert aux adultes et ados, 200 euros

Le temps de deux journées, venez découvrir la teinture en éco-print avec l’association Les Ecolores

lesecolores@gmail.com http://www.lesecolores.com/

Rendez-vous le 28 et 29 août pour découvrir les formes de la nature et l’impression végétale à la vapeur. Ouvert aux adultes et ados, 200 euros

dernière mise à jour : 2021-08-12 par