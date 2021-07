Saint-Clément Saint-Clément Saint-Clément, Yonne Ateliers Zumba & Circuit fitness Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’évènement: Saint-Clément

Yonne

Ateliers Zumba & Circuit fitness Saint-Clément, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Clément. Ateliers Zumba & Circuit fitness 2021-07-19 14:00:00 – 2021-07-19 20:00:00 MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz

Saint-Clément Yonne Saint-Clément 8 8 EUR Ateliers Zumba

– de 14h00 à 15h00 pour les duos parents enfants 4/8 ans ;

– de 15h00 à 16h00 pour les kids 9/15 ans ;

– de 19h00 à 20h00 pour les adultes dés 16 ans.

Atelier circuit fitness

de 16h30 à 17h30

Circuit à parcourir en duo parent/enfant, mêlant des exercices de cardio-fitness et de renforcement musculaire, tout en s’amusant. Un moment de partage complice et rythmé.

