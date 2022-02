Ateliers zéro déchet Sens, 9 février 2022, Sens.

Ateliers zéro déchet Sens

2022-02-09 – 2022-02-09

Sens Yonne Sens

EUR 0 0 L’agglomération du Grand Sénonais et ses partenaires organisent des ateliers pour apprendre à réduire, réutiliser et recycler.

– Mercredi 9 février, centre social des Champs-Plaisants : atelier recyclerie pour donner une nouvelle jeunesse à vos objets

– Vendredi 11 février, association Atlas : atelier découverte « le zéro déchet, c’est quoi ? Comment ça marche ? » + fabrication d’éponges lavables et réutilisables à l’infini à partir de chaussettes usagées

– Vendredi 11 février, au centre social des Champs-Plaisants : atelier couture « donnez une seconde vie à vos vieux jeans ! »

– Mardi 15 février, à l’espace Chaillots : atelier couture zéro jetable « je fabrique mes charlottes pour remplacer mon cellophane »

– Mercredi 16 février, à l’espace Chaillots : atelier parent/enfant « je prépare un goûter zéro déchet » + petits jeux en équipe autour du tri des déchets

– Jeudi 17 février, à l’espace Chaillots : atelier zéro déchet « mes courses en vrac et la conservation de mes aliments : pourquoi et où acheter en vrac, que peut-on acheter en vrac, comment stocker et conserver mes aliments en vrac.

prevention.dechets@grand-senonais.fr

L’agglomération du Grand Sénonais et ses partenaires organisent des ateliers pour apprendre à réduire, réutiliser et recycler.

– Mercredi 9 février, centre social des Champs-Plaisants : atelier recyclerie pour donner une nouvelle jeunesse à vos objets

– Vendredi 11 février, association Atlas : atelier découverte « le zéro déchet, c’est quoi ? Comment ça marche ? » + fabrication d’éponges lavables et réutilisables à l’infini à partir de chaussettes usagées

– Vendredi 11 février, au centre social des Champs-Plaisants : atelier couture « donnez une seconde vie à vos vieux jeans ! »

– Mardi 15 février, à l’espace Chaillots : atelier couture zéro jetable « je fabrique mes charlottes pour remplacer mon cellophane »

– Mercredi 16 février, à l’espace Chaillots : atelier parent/enfant « je prépare un goûter zéro déchet » + petits jeux en équipe autour du tri des déchets

– Jeudi 17 février, à l’espace Chaillots : atelier zéro déchet « mes courses en vrac et la conservation de mes aliments : pourquoi et où acheter en vrac, que peut-on acheter en vrac, comment stocker et conserver mes aliments en vrac.

Sens

dernière mise à jour : 2022-02-03 par