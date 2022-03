Ateliers zéro déchet Sens, 9 avril 2022, Sens.

Ateliers zéro déchet Sens

2022-04-09 – 2022-04-09

Sens Yonne Sens

EUR 0 0 L’agglomération du Grand Sénonais et ses partenaires organisent des ateliers pour apprendre à réduire, réutiliser et recycler.

Programme :

– Samedi 9 Avril – 10h à 12h – Bar’Ouf Café – COLLEMIERS

“Tous au compost”

Compost en tas, compost en bac, lombricompost : informations pratiques. Pourquoi composter ? Comment composter ? Des réponses à vos questions.

– Mardi 11 Avril – 9h à 11h – Association ATLAS

Je fabrique mes produits ménagers maison (Apportez une petite bouteille vide en verre de préférence et un bocal avec son couvercle)

– Mercredi 13 Avril – 14h à 16h30 – Bar’Ouf Café – COLLEMIERS

Découverte : Le zéro déchet c’est quoi, comment ça marche ? Fabrication de Tawashi : apportez des chaussettes usagées ou solitaires et repartez avec des éponges. Fabrication de Beewrap : apportez du tissu coton de récupération et repartez avec vos protèges plats. Les ustensiles lavables et réutilisables à l’infini (ou presque) !

– Vendredi 15 Avril – 9h30/11h30 et 14h/16h – CENTRE SOCIAL DES CHAMPS-PLAISANTS

Couture : Upcycling Jean’s. Donnez une seconde vie à vos vieux jeans et repartez avec un sac à main tendance.

– Du 11 au 15 AVRIL. Déposez vos dons à l’Espace Chaillots pour le Don’Acteur. Les objets et vêtements déposés doivent être propres, en état de fonctionner, non usés, non cassés. Ils doivent pouvoir être transportés par une seule personne.

– Les 15 et 16 avril – SAYONNE’ARA – Espaces Culturels Savinien

Retrouvez-nous sur l’atelier Tawashi des JOURNEES MANGA SAYONNE’ARA. Tout le programme sur ww.sayonneara.fr

– Du mardi 19 avril au jeudi 21 avril – aux heures d’ouverture – ESPACE CHAILLOT

DON’ACTEUR – Donner plutôt que jeter est le mot d’ordre de ces journées où chacun peut venir chiner et récupérer ce dont il a besoin et pas plus.

– Mardi 19 Avril – 9h30 à 11h30 – ATLAS

Couture Zéro Jetable : Je fabrique mes lingettes démaquillantes et leur pochon (la liste du matériel à apporter est fournie lors de l’inscription).

– Mardi 19 Avril – 14h à 16h – ESPACE CHAILLOTS

Couture Zéro Jetable – Atelier parents/ados (+12ans) : Je fabrique mes lingettes démaquillantes et leur pochon (la liste du matériel à apporter est fournie lors de l’inscription).

– Mercredi 20 Avril – 15h à 17h – Bar’Ouf Café – COLLEMIERS

Couture Zéro Jetable : Je fabrique mes lingettes démaquillantes et leur pochon (la liste du matériel à apporter est fournie lors de l’inscription).

– Jeudi 21 Avril – 9h à 11h – ESPACE CHAILLOTS

Découverte zéro déchet : Je fabrique mes produits ménagers maison (Apportez une petite bouteille vide en verre de préférence et un bocal avec son couvercle).

L’agglomération du Grand Sénonais et ses partenaires organisent des ateliers pour apprendre à réduire, réutiliser et recycler.

Programme :

– Samedi 9 Avril – 10h à 12h – Bar’Ouf Café – COLLEMIERS

“Tous au compost”

Compost en tas, compost en bac, lombricompost : informations pratiques. Pourquoi composter ? Comment composter ? Des réponses à vos questions.

– Mardi 11 Avril – 9h à 11h – Association ATLAS

Je fabrique mes produits ménagers maison (Apportez une petite bouteille vide en verre de préférence et un bocal avec son couvercle)

– Mercredi 13 Avril – 14h à 16h30 – Bar’Ouf Café – COLLEMIERS

Découverte : Le zéro déchet c’est quoi, comment ça marche ? Fabrication de Tawashi : apportez des chaussettes usagées ou solitaires et repartez avec des éponges. Fabrication de Beewrap : apportez du tissu coton de récupération et repartez avec vos protèges plats. Les ustensiles lavables et réutilisables à l’infini (ou presque) !

– Vendredi 15 Avril – 9h30/11h30 et 14h/16h – CENTRE SOCIAL DES CHAMPS-PLAISANTS

Couture : Upcycling Jean’s. Donnez une seconde vie à vos vieux jeans et repartez avec un sac à main tendance.

– Du 11 au 15 AVRIL. Déposez vos dons à l’Espace Chaillots pour le Don’Acteur. Les objets et vêtements déposés doivent être propres, en état de fonctionner, non usés, non cassés. Ils doivent pouvoir être transportés par une seule personne.

– Les 15 et 16 avril – SAYONNE’ARA – Espaces Culturels Savinien

Retrouvez-nous sur l’atelier Tawashi des JOURNEES MANGA SAYONNE’ARA. Tout le programme sur ww.sayonneara.fr

– Du mardi 19 avril au jeudi 21 avril – aux heures d’ouverture – ESPACE CHAILLOT

DON’ACTEUR – Donner plutôt que jeter est le mot d’ordre de ces journées où chacun peut venir chiner et récupérer ce dont il a besoin et pas plus.

– Mardi 19 Avril – 9h30 à 11h30 – ATLAS

Couture Zéro Jetable : Je fabrique mes lingettes démaquillantes et leur pochon (la liste du matériel à apporter est fournie lors de l’inscription).

– Mardi 19 Avril – 14h à 16h – ESPACE CHAILLOTS

Couture Zéro Jetable – Atelier parents/ados (+12ans) : Je fabrique mes lingettes démaquillantes et leur pochon (la liste du matériel à apporter est fournie lors de l’inscription).

– Mercredi 20 Avril – 15h à 17h – Bar’Ouf Café – COLLEMIERS

Couture Zéro Jetable : Je fabrique mes lingettes démaquillantes et leur pochon (la liste du matériel à apporter est fournie lors de l’inscription).

– Jeudi 21 Avril – 9h à 11h – ESPACE CHAILLOTS

Découverte zéro déchet : Je fabrique mes produits ménagers maison (Apportez une petite bouteille vide en verre de préférence et un bocal avec son couvercle).

Sens

dernière mise à jour : 2022-03-18 par