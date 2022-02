Ateliers «Zéro déchet» La Buisse La Buisse Catégories d’évènement: Isère

La Buisse Isère La Buisse La communauté d’agglomération organise des ateliers « zéro déchet » sur différents thèmes: couches lavables, cosmétiques maison, jardinage au naturel… N’hésitez pas à venir participer et à faire un geste pour l’environnement. Sur inscription en ligne. zerodechet@paysvoironnais.com +33 4 76 93 17 71 https://www.paysvoironnais.com/dechets/reduire-ses-dechets-598.html La Buisse

