Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte, Vendée ATELIERS ZÉRO DÉCHET Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

ATELIERS ZÉRO DÉCHET Fontenay-le-Comte, 30 septembre 2021, Fontenay-le-Comte. ATELIERS ZÉRO DÉCHET 2021-09-30 13:30:00 – 2021-09-30 15:30:00 ODDAS – Centre Associatif 25 Rue des Cordiers

Fontenay-le-Comte Vendée Fontenay-le-Comte Vendée +33 2 51 45 14 51 https://trivalis.fr/reduction-des-dechets/ateliers-zero-dechet/ dernière mise à jour : 2021-09-22 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse ODDAS - Centre Associatif 25 Rue des Cordiers Ville Fontenay-le-Comte lieuville 46.46609#-0.795