Ateliers zero dechet “C’est moi qui l’ai fait” Espace jeunes Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Vendée

Ateliers zero dechet “C’est moi qui l’ai fait” Espace jeunes, 5 mai 2022, Rocheservière. Ateliers zero dechet “C’est moi qui l’ai fait”

du jeudi 5 mai au samedi 25 juin à Espace jeunes

– Atelier Courses et cuisine : Jeudi 5 mai de 18h30 à 20h30 à l’Espace Jeunes, 4 rue du Grand Moulin à Rocheservière – Atelier Beauté et hygiène du corps : Mercredi 18 mai de 18h30 à 20h30 à l’Espace Jeunes, 4 rue du Grand Moulin à Rocheservière -Atelier ménage et entretien : Samedi 25 juin de 10h à 12h à la Salle du Grand Logis, Grande Rue à Rocheservière

Gratuit, Sur inscription

ateliers zero dechet Espace jeunes rue du grand moulin Rocheserviere Rocheservière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T18:30:00 2022-05-05T20:30:00;2022-05-18T18:30:00 2022-05-18T20:30:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rocheservière, Vendée Autres Lieu Espace jeunes Adresse rue du grand moulin Rocheserviere Ville Rocheservière lieuville Espace jeunes Rocheservière Departement Vendée

Espace jeunes Rocheservière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocheserviere/

Ateliers zero dechet “C’est moi qui l’ai fait” Espace jeunes 2022-05-05 was last modified: by Ateliers zero dechet “C’est moi qui l’ai fait” Espace jeunes Espace jeunes 5 mai 2022 Espace jeunes Rocheservière Rocheservière

Rocheservière Vendée