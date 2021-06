Blagnac Jardins Familiaux Blagnac, Haute-Garonne Ateliers zéro déchet aux jardins familiaux – Dimanche 20 juin Jardins Familiaux Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Ateliers zéro déchet aux jardins familiaux – Dimanche 20 juin Jardins Familiaux, 20 juin 2021-20 juin 2021, Blagnac. Ateliers zéro déchet aux jardins familiaux – Dimanche 20 juin

Jardins Familiaux, le dimanche 20 juin à 10:00

Programme de la matinée : – présentation du concept de zéro déchet – atelier pour les initiés – atelier pour les confirmés – autopsie d’une poubelle – réflexion sur la mise en place d’un composteur collectif

Renseignements

Programmé à l’initiative des CLIC du quartier Grenade Les Prés Jardins Familiaux Rue des Saoulous, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardins Familiaux Adresse Rue des Saoulous, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Jardins Familiaux Blagnac