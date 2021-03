ATELIERS ZEN – SYLVOTHERAPIE – BIEN-ETRE, 3 avril 2021-3 avril 2021, Béziers.

ATELIERS ZEN – SYLVOTHERAPIE – BIEN-ETRE 2021-04-03 08:00:00 – 2021-04-03 10:00:00

Béziers 34500

Apprendre à se ressourcer avec les arbres – Éducation et travail des sens (vision, olfaction…) et des sensations (toucher, proprioception…) – Gymnastique préventive et ayurvédique – Exercices respiratoires – Relaxation neuro-musculaire et hypnose Eriksonienne – Qi-Gong – Ostéopathie végétale.

Ateliers collectifs en plein air, groupe entre 6 à 10 personnes maximum.

Réservation par mail ou téléphone obligatoire.

+33 6 12 18 89 49

NJBPinelli