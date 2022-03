ATELIERS YOGA (MADE IN ASIA) Toulouse, 3 avril 2022, Toulouse.

ATELIERS YOGA (MADE IN ASIA) MUSÉE GEORGES-LABIT 17 rue du Japon Toulouse

2022-04-03 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 MUSÉE GEORGES-LABIT 17 rue du Japon

Toulouse Haute-Garonne

Venez découvrir trois types de yoga :

Yin Yoga : Le Yin Yoga est une version plus lente et plus méditative, atelier proposé par Anne Picazo.

Hypno-yoga : Atelier proposé par France Azéma professeure de yoga et hypnothérapeute.

Yoga nidra : Yoga du sommeil éveillé. Il s’agit d’une relaxation guidée de 20 minutes par France Azéma.

Hatha yoga : Géraldine Avisse vous propose ici un yoga revisité à sa façon avec ses inspirations, ses ressentis et en utilisant les différents outils en sa possession.

Dans le cadre du festival Made in Asia.

Durant cette après-midi vous pourrez découvrir et pratique le yoga !

Venez découvrir trois types de yoga :

Yin Yoga : Le Yin Yoga est une version plus lente et plus méditative, atelier proposé par Anne Picazo.

Hypno-yoga : Atelier proposé par France Azéma professeure de yoga et hypnothérapeute.

Yoga nidra : Yoga du sommeil éveillé. Il s’agit d’une relaxation guidée de 20 minutes par France Azéma.

Hatha yoga : Géraldine Avisse vous propose ici un yoga revisité à sa façon avec ses inspirations, ses ressentis et en utilisant les différents outils en sa possession.

MUSÉE GEORGES-LABIT 17 rue du Japon Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-07 par