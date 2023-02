Ateliers : Yes We Code Carrefour des Sciences et des Arts Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

2023-02-23 14:00:00 – 2023-02-23 17:00:00

Lot CODONS ! PROGRAMMONS !

Imaginer puis créer un objet connecté, rien de plus simple.

Atelier de codage pour apprendre à coder facilement. Avec une carte microbit, des capteurs et accessoires on peut créer des objets connectés et laisser parler notre ingéniosité !

Gratuit sur inscription

Atelier pour les jeunes (dès 11 ans) Le Carrefour des Sciences et des Arts s’associe à la Fondation C Génial pour vous proposer pendant les vacances de février 2023 des ateliers de codage (appelés Yes We Code) sur Figeac mais aussi sur Cahors ! ©Carrefour_des_Sciences_et_des_Arts

