Seine-et-Marne

le samedi 18 septembre à Musée d’art et d’histoire de Melun

ATELIERS VITRAUX POUR LES 6 – 12 ANS et VISITES DECOUVERTES Exceptionnellement, le musée s’installe sur cour pour s’initier à la technique du vitrail. Découvre cet art emblématique du Moyen-Âge et joue avec les couleurs pour créer ton propre vitrail sur papier transparent. Samedi 18 septembre, ateliers pour les jeunes, à 14h30, à 16h (places limitées, sur réservation).

Sur incription, places limitées

