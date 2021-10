Ateliers VITALITE !!! APATD, 5 octobre 2021, Paris.

Ateliers VITALITE !!!

du mardi 5 octobre au mardi 8 février 2022 à APATD

**Ateliers VITALITE !!!** Prendre soin de soi et acquérir les bons réflexes au quotidien Devenez acteur de votre santé Ateliers gratuits uniquement sur inscription- Passe sanitaire + masque obligatoire Cycle complet de 7 ateliers **Au programme :** * **Mardi 05 octobre** : Mon âge face aux idées reçues – Comment appréhender positivement cette nouvelle étape dans la vie, prendre conscience des représentations du vieillissement * **Mardi 12 octobre** : Ma santé : agir quand il est temps – Les indispensable pour préserver sa santé le plus longtemps possible : dépistages, bilans, vaccins, traitements * **Mardi 19 octobre** : Nutrition, la bonne attitude- Adopter une alimentation variée et équilibrée qui allie plaisir et santé, repères nutritionnels, astuces et recettes * **Mardi 02 novembre** : L’équilibre en bougeant- Comment agir au quotidien pour préserver sa physique, mise en pratique d’exercices d’activité physique * **Mardi 16 novembre** : Bien dans sa tête- Identifier les activités qui favorisent le bien-être : sommeil, relaxation, mémoire, entretenir de bonnes relations et avoir du support social * **Mardi 23 novembre** : Un chez moi adapté, un chez moi adopté- Conseils et astuces pour rendre son logement plus sûr et confortable, aides humaines et financières pour aménager son logement * **Mardi 08 février 2022**: Bilan Ateliers gratuits uniquement sur inscription **Passe sanitaire + masque obligatoire**

APATD 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

