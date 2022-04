Ateliers Vins et Fromages ! Tournus, 20 avril 2022, Tournus.

Ateliers Vins et Fromages ! Tournus

2022-04-20 – 2022-04-20

Tournus Saône-et-Loire Tournus

EUR 20 20 Pour Pâques, les Vignerons de Mancey vont régaler vos papilles !

Cette année, nous vous proposons un voyage gustatif inédit, direction le plaisir, lors de nos 3 ateliers Vins et Chocolats !

Apprenez les secrets de ces accords gourmands et inédits lors d’une dégustation commentée, où vous découvrirez à travers 4 différentes combinaisons, des sensations uniques !

Vins de Bourgogne, cépages, principes des accords Mets et Vins, puis focus sur les Vins et Chocolats, un atelier pour les gourmets !

Les mercredis 20, 27 avril et 4 mai – sur réservation – 20,00 € / personne.

contact@cave-mancey.com http://www.lesvigneronsdemancey.fr/

Tournus

