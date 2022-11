Ateliers video

2022-12-19 – 2022-12-19 Réaliser le portrait vidéo d’un habitant. Préparation / Interview / Utilisation du matériel vidéo et son / Initiation au montage 6 places. Tout Public : A partir de 8 ans.

Réservations et renseignements : contact@projets-echanges-developpement.net

tel : 06 51 11 94 20
contact@projets-echanges-developpement.net

