ATELIERS VERTS Fercé-sur-Sarthe, 9 avril 2002, Fercé-sur-Sarthe.

ATELIERS VERTS Fercé-sur-Sarthe

2002-04-09 – 2022-04-09

Fercé-sur-Sarthe 72430 Fercé-sur-Sarthe

7 EUR Programme des ateliers

– 4 décembre : Cosmétiques Zéro déchet,

– 8 janvier : Mangeoires et nichoirs,

– 12 février : Fabrication de papier,

– 12 mars : Semis du potager et des simples,

– 9 avril : Fabrication de pain,

– 14 mai : Fabrication de lessives

– 11 juin : Kéfir et sirop.

Ateliers verts 2021 – 2022

calfercesursarthe@gmail.com +33 6 28 20 12 63

Programme des ateliers

– 4 décembre : Cosmétiques Zéro déchet,

– 8 janvier : Mangeoires et nichoirs,

– 12 février : Fabrication de papier,

– 12 mars : Semis du potager et des simples,

– 9 avril : Fabrication de pain,

– 14 mai : Fabrication de lessives

– 11 juin : Kéfir et sirop.

Fercé-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-01-10 par