Ateliers vélo diagnostic, réparation, formation Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux, samedi 27 avril 2024.

Ateliers vélo diagnostic, réparation, formation Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Vous utilisez régulièrement votre vélo est-il réellement en bon état ?

Vous avez un vélo au grenier à réparer mais ne savez pas trop comment vous y prendre ?

Nous vous proposons un cycle de 3 séances participatives autour de la réparation du vélo.

Chaque séance se déroulera en 3 phases

1. Un atelier thématique pour apprendre en faisant,

2. Un diagnostic de votre vélo et conseils sur le matériel à changer

3. Une aide à l’entretien et à la réparation.

Samedi 27 avril

RDV pour un diagnostic global (freins, pneus, transmission, etc.) et un atelier thématique sur les pneus et roues gonflage, crevaison, pression, types de pneus, rayons, etc.

Samedi 18 mai

Atelier thématique autour du freinage vérifier / serrer / changer un câble, changer des patins / des plaquettes, etc.

Diagnostic & aide à la réparation

Samedi 8 juin

Atelier thématique autour de la transmission changer une chaîne, changer une cassette, régler un dérailleur, etc.

Diagnostic & aide à la réparation

Les séances se dérouleront salle Auguste Bailly et pourront se poursuivre par une balade à vélo.

Nous vous conseillons de vous inscrire.

Tarif Gratuit pour les adhérents de la Coop Grandvallière, 5€ pour les non-adhérents.

Plus d’informations et inscriptions au 06 51 26 08 07. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-27 12:00:00

Salle Auguste Bailly Rue Jean Vergne

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté coop.grandvalliere@gmail.com

