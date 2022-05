Ateliers vannerie parent-enfant (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Atelier vannerie parents-enfants ——————————– Durée : 40 min. A 16h puis à 17h, samedi 4 juin 2022 Tout public 5 euros – réservations auprès du Musée du Pays de Hanau, sur la Place du Château à Bouxwiller Pascale Frey, bijoutière et plasticienne, propose des ateliers d’initiation à la vannerie, fabrication d’objets tressés à l’aide de tiges fines et flexibles, principalement de l’osier mais aussi du cornouiller rouge, du saule, des ronces (épines), du fusin, du lierre…

Gratuit sur inscription.

Avec Pascale Frey artiste bijoutière et plasticienne, venez réaliser un objet en vannerie pour décorer votre jardin ou votre intérieur. (Re)Dessine-moi un jardin Place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

