Buxy Saône-et-Loire Buxy L’Atelier Lez’Arts invite vos enfants à découvrir le monde de l’Art Plastique, au travers d’ateliers créatifs pendant les vacances de Pâques.

Programme Cartapesta sur 4 jours (réalisation d’animaux en papier mâché).

ou Mandala à la journée (réalisation de galets avec motifs Mandala).

De 14h/16heure.

Contact : Ribeyre Sylvie

tel : 06 82 02 70 70

