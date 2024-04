Ateliers vacances au musée Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot, mardi 27 août 2024.

Ateliers vacances au musée Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Atelier en lien avec l’exposition « Regards complices. Collections et Tapisseries », en partenariat avec Sylvie Boyer, tisserande à Penne d’Agenais.

Jauge limitée, réservation obligatoire.

Atelier en lien avec l’exposition « Regards complices. Collections et Tapisseries », en partenariat avec Sylvie Boyer, tisserande à Penne d’Agenais.

Jauge limitée, réservation obligatoire. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 14:30:00

fin : 2024-08-27 16:30:00

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ateliers vacances au musée Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot