Ateliers Uto p’tits au jardin Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Doubs

Ateliers Uto p’tits au jardin Arc-et-Senans, 14 mai 2022, Arc-et-Senans. Ateliers Uto p’tits au jardin Saline royale Grande rue Arc-et-Senans

2022-05-14 – 2022-05-14 Saline royale Grande rue

Un atelier cuisine pas comme les autres, où les enfants découvriront des plantes comestibles qui poussent spontanément en bordure des jardins de la Saline. Plantes méconnues, les « mauvaises herbes » se révèlent étonnantes en cuisine, et permettront aux participants de découvrir de nouvelles saveurs ! Pour les enfants de 4 à 7 ans. Animation suivi d'un goûter. Enfants accompagnés d'un adulte.

visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/ateliers-mediation/

Détails Catégories d’évènement: Arc-et-Senans, Doubs Autres Lieu Arc-et-Senans Adresse Saline royale Grande rue Ville Arc-et-Senans lieuville Saline royale Grande rue Arc-et-Senans Departement Doubs

