Ateliers Urbance Marmande, 25 octobre 2021, Marmande. Ateliers Urbance 2021-10-25 – 2021-10-29 BIJ 3 rue de l’Observance

Marmande Lot-et-Garonne Ateliers Urbance. A partir de 7 ans. Ouvert à tous.

Places limitées. Inscriptions par ordre d’arrivée avant le 20/10/2021.

Renseignements et inscriptions au BIJ.

Au programme :

-Street Art : création de sacs, tableaux à partir de vinyles, IRIS Falding…

-Paper craft, pixel art, Upcycling.

-Fab Lab : création de logos, flocage de tee-shirts…avec Cap Sciences.

-Graff

-BMX, Skate, Roller.

-Basket 3×3

-Danses Hip-Hop, Contemporain, Breakdance.

-Ecriture rap, coaching scénique, MAO avec la Rock School Marmande.

