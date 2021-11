Marlhes Foyer ADAPEI "les Fayards",Marlhes Loire, Marlhes (Ateliers) un café répare-tout, et une fabric’ à instrument. A Marlhes. Foyer ADAPEI “les Fayards”,Marlhes Marlhes Catégories d’évènement: Loire

### DEUX ATELIERS Dans le cadre de la **semaine européenne sur la réduction des déchets**, l’association “Les Fous gèrent” organise le dimanche 21 novembre à Marlhes, **à partir de 14h** au foyer ADAPEI “les Fayards”, deux ateliers : – **un café répare-tout** – **une fabric’ à instrument**. En fait, cette journée familiale débute _**dès 10h**_ sur la place du marché. _**Au programme**_ : démonstration de tri des bacs jaunes, et apéritif dégustation. _**L’après midi**_, tu trouveras également deux autres ateliers : création de cosmétiques et produits ménagers… **De plus** : **Les Fous gèrent** ont mis leur patte sur une **expo** zéro déchet visible toute l’après midi, complétée par le **jeu géant** “blablathon” pour tester tes connaissances. Au plaisir de vous y retrouver ! Plus d’information sur le site : [[https://lesfousgerent.jimdofree.com/](https://lesfousgerent.jimdofree.com/)](https://lesfousgerent.jimdofree.com/) A l’initiative de l’association “Les fous gèrent”. Foyer ADAPEI “les Fayards”,Marlhes Route de Saint-Genest, 42660 Marlhes Marlhes Loire

