Ateliers tricot et crochet Maison du Projet Lainière Wattrelos, dimanche 17 mars 2024.

Ateliers tricot et crochet Dans le cadre de l’exposition « Les avancées sociales grâce au textile » 17 – 31 mars, les dimanches Maison du Projet Lainière Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T14:00:00+02:00 – 2024-03-31T17:00:00+02:00

Atelier tricot et crochet

Valérie de la Boîte à Couture animera des ateliers de tricot et de crochet durant l’exposition.

Dimanches 17, 24 et 31 mars de 14h à 17h

Maison du Projet Lainière, 151 rue d’Oran à Wattrelos

Gratuit

Maison du Projet Lainière 151 rue d’Oran à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}]