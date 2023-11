Ateliers tout public à RueWATT ! RueWATT Paris, 29 octobre 2023, Paris.

Du dimanche 29 octobre 2023 au dimanche 31 mars 2024 :

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

La Coopérative De Rue et De Cirque vous propose différents ateliers tout public à RueWATT, fabrique artistique pour la rue, le cirque et l’espace public.

Au programme : danse gaga, trapèze et pilates, danse verticale…

Ateliers Gaga/people, avec Delphine Jungman



Lundi 20 novembre – 19h/20h

Dimanche 3 décembre – 14h/15h

1h · Tout public à partir de 16 ans · 12€

Aucune expérience antérieure en danse n’est nécessaire.

Les cours de Gaga/people offrent un cadre créatif qui permet de se connecter à son corps et son imaginaire, augmenter la conscience physique, améliorer la souplesse, la condition physique et expérimenter le plaisir dans le mouvement dans une atmosphère agréable et sympathique.

> Billetterie en ligne.

Ateliers trapèze et pilates, avec Pénélope Hausermann

Dimanche 29 octobre

· 11h/13h : trapèze et pilates

· 14h/16h : trapèze

Dimanche 12 novembre

· 11h/13h : trapèze et pilates

· 14h/16h : trapèze

Dimanche 26 novembre

· 11h/13h : trapèze et pilates

· 14h/16h : trapèze

2h · Adultes tout niveau à partir de 16 ans · 20€

Les séances du matin consistent à aborder le trapèze dans la continuité du Pilates. Le trapèze comme agrès permettant au corps de chercher et trouver un équilibre mais aussi permettre la suspension ainsi que des point d’appuis pour les séries de musculation.

Les séances de l’après-midi sont pour toutes celles et ceux qui veulent s’initier ou s’enrichir à l’art du trapèze fixe.

> Billetterie en ligne.

Ateliers danse verticale, avec la Cie Retouramont

Samedi 18 novembre 2023 :

· 10h-13h : Débutant

· 14h-17h : Avancé

Samedi 2 décembre 2023 :

· 10h-13h : Débutant

· 14h-17h : Avancé

3h · À partir de 16 ans · Plein tarif : 60€, tarif réduit : 50€

Des stages pour découvrir ou approfondir votre pratique (stage isolé ou cycle complet selon votre choix)

Des stages pour découvrir les sensations nouvelles que l’on éprouve en appréhendant l’espace : le vide, le renversement, le mouvement en trois dimensions, etc. Pionnière dans la pratique de la danse verticale, la compagnie Retouramont est reconnue par la profession comme la référence dans son domaine.

> Billetterie en ligne ici.

RueWATT 18 rue Watt 75013 Paris

Contact : +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque https://www.facebook.com/de.decirque https://www.2r2c.coop/

Gaga dance