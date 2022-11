Ateliers Touchatou 4-6 ans

2022-12-21 – 2022-12-21 EUR 5 Conçu pour initier les enfants de 4 à 6 ans aux notions artistiques fondamentales et aux thèmes de l’exposition en cours, l’atelier Touchatou s’organise autour de la découverte ludique des œuvres et de l’expérimentation plastique en atelier. Une véritable pépinière pour les jeunes artistes en herbe ! Renseignements et réservations

reservations@frac-franche-comte.fr

tél. 03 81 87 87 40

