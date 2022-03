Ateliers thématiques sur le Moyen-Age Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay EUR Venez découvrir l’Art de la chevalerie. Intervention en salle faite en costume par un guide-conférencier diplômé en histoire médiévale. pour tout public.

Durée : 1h +33 6 37 80 69 33 https://ilc-lacite.fr/ Le Puy-en-Velay

