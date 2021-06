Les Quatre Robinets Musée Stella Matutina Les Quatre Robinets Ateliers thématiques Musée Stella Matutina Les Quatre Robinets Catégorie d’évènement: Les Quatre Robinets

le samedi 3 juillet à Musée Stella Matutina

Ateliers créatifs à destination du tout public. 18h30 et 20h30 : Groupe de 10 personnes Le vacoa est une plante d’exception que l’on trouve sur les rivages du Sud de l’Ile dont les feuilles sont largement utilisées dans l’artisanat local. Le terme Goni, vient de l’Hindi qui veut dire sac.Nombre de marchandises arrivant en vrac par bateaux étaient conditionnées dans ce sac de toile de jute.

Gratuit – sur réservation

Ateliers créatifs à l’aide des feuilles d’une plante tropicale : le vacoa et ateliers créatifs à l’aide du « Goni » Musée Stella Matutina Allée des Flamboyants – Saint-Leu Les Quatre Robinets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:30:00

