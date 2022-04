Ateliers Théâtre – Improvisation dramatique Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers Théâtre – Improvisation dramatique Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 5 mai 2022, Paris. Ateliers de préparation au spectacle et improvisation dramatique organisés par l’espace Beaujon en partenariat avec le Lycée Racine.

Date et horaire exacts : Du jeudi 05 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant Tarifs : 32,90€ pour les élèves de Beaujon 42,90€ pour les autres Ce Module d’Improvisation Dramatique s’adresse à tout les amateurs de théâtre, qu’ils soient débutants, confirmés ou spectateurs. Durant ces deux journées nous ferons la découverte des différents outils des comédien.ne.s pour arriver à leurs fins et faire de leurs prises de parole un véritable art ! Ce module ludique et bienveillant vise à aider les participant.e.s à gagner en aisance lors des exercices oraux auxquels ils seront confrontés. C’est un terrain d’entrainement qui développera les compétences liées prise de parole et qui vise à débrider l’imagination ! Dans un esprit de partage et de plaisir nous découvrirons : – La technique de l’improvisation dramatique,

– Lâcher prise malgré le trac,

– Développement de l’imaginaire et la confiance en soi,

– Analyse et construction d’une situation dramatique d’improvisation,

– Bases de la formation dramatique (gestion de l’espace, maîtrise du corps, voix…) L’intervenant est comédien et metteur en scène, il vous accompagne avec douceur dans un parcours enrichissant. Un module idéal pour les amateurs de théâtre mais aussi pour préparer le grand oral du bac. Intervenant : Alexandre Cordier Ecrivain, metteur en scène, comédien et chanteur, Alexandre Cordier est un artiste engagé qui aime aller au contact des publics pour partager et faire vivre sa passion. Quand ? Jeudi 5 et vendredi 6 mai – de 10h à 17h Représentations : jeudi 19 et 20 mai Pour qui ? Adolescents de 11-17 ans Tarifs : 32,90€ pour les élèves de Beaujon / 42,90€ pour les autres Inscriptions : 01 53 53 06 99 ou jeunesse@ebeaujon.org Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008 Contact : http://www.ebeaujon.org 0153530699 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon http://www.ebeaujon.org/jeunesse/ateliers-theatre_319.html Plus d’infos

