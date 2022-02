Ateliers, théâtre et démonstrations | Léo a 60 ans Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ateliers, théâtre et démonstrations | Léo a 60 ans

Mairie de Colomiers, le samedi 26 mars à 14:00

60 ans du Club Loisirs Léo Lagrange Samedi 26 mars : ateliers et démonstrations Après l'exposition des réalisations des adhérents et des multiples sections de cette association qui a marqué par son action l'histoire de l'éducation populaire à Colomiers, et pour célébrer ses 60 ans, le Club de Loisirs Léo Lagrange de Colomiers investit le lieu pour une journée événement qui fera date ! Participez aux ateliers et aux démonstrations de tennis de table, échec, pêche à la mouche, peinture sur porcelaine, patchwork. Faites une pause Loisirs au Pavillon blanc Henri-Molina ! 14h-18h démonstration et initiation patchwork , studio photo, initiation aux échecs et au montage mouche sur ligne, 15h-16h démonstration d'une partie d'échecs en simultané 15h, 16h, 17h, 18h démonstration de lancer de mouche 14h30, 16h 17h30 hommage à Prévert 16-18h démonstration de peinture sur porcelaine et démonstration/initiation au tennis de table Entrée libre | tout public | Pavillon Blanc Henri-Molina

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00

