du mercredi 15 septembre au mercredi 6 octobre à Le 108

Ateliers annuels —————- ### Les mercredis après midi Nous entrons dans le théâtre en proposant des jeux ludiques et dynamiques. Exercices corporels, improvisations et travail du texte. Nous donnons une grande part à l’imaginaire et la soif de création propre à chaque enfant et ados. Ateliers encadrés par des comédiennes et comédiens professionnelles. _Retrouvez toutes les infos sur notre site internet._

Inscription sur notre site internet : 220 à 260€ l’année

Ateliers théâtre hebdomadaires à l’année Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans Loiret

