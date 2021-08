Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura, Lons-le-Saunier Ateliers théâtre enfants & ados Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Ateliers théâtre enfants & ados 2021-09-04 – 2022-05-28 L'Amuserie 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura EUR 170 Ateliers théâtre enfants & ados

Les samedis de 14h à 15h30 : 7-11 ans

Les samedis de 16h à 17h30 : 12 ans et + 30 séances de septembre à mai, hors vacances scolaires. Tarif : 170€

Info et inscription au 03 84 24 55 61 ou theatre-group@orange.fr +33 3 84 24 55 61 Ateliers théâtre enfants & ados

Info et inscription au 03 84 24 55 61 ou theatre-group@orange.fr dernière mise à jour : 2021-07-30 par

