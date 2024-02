Ateliers Théatre d’Improvisation Espalion, mercredi 14 février 2024.

Ateliers Théatre d’Improvisation Espalion Aveyron

Des séances de Théâtre Impro pendant les vacances d’hiver à La parenthèse!

Les ateliers de théâtre impro d’Isabelle Poudevigne sont de retour pendant les vacances!

Le principe reste le même, offrir aux jeunes un espace de création et d’expression où l’on explore son monde personnel.

Un lieu d’épanouissement, de rencontres, de détente et de joie.

Une occasion de franchir ses limites imaginaires , d’oser se dépasser, de dire et faire ce que l’on n’ose pas par peur du regard des autres.

Bref, se lâcher et s’aventurer au cœur de la confiance en soi dans un lieu digne de la caverne d’Ali Baba où un vaste choix de costumes et d’accessoires est mis à disposition pour se transformer et créer de multiples personnages.

A partir de 8/9 ans

20 € la séance de 4 h + adhésion à l’association (montant libre).20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-16

Espalion 12500 Aveyron Occitanie

L’événement Ateliers Théatre d’Improvisation Espalion a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Terres d’Aveyron