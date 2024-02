Ateliers Théâtre d’impro Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie, dimanche 3 mars 2024.

Ateliers Théâtre d’impro Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Jouer, lâcher-prise, se découvrir, se découvrir, se connecter à soi et à l’autre, créer et se laisser embarquer dans une histoire…

Le 3 mars Le cerveau la relation entre personnages

Le 7 avril Le cerveau L’histoire

PRÉ-REQUIS AVOIR ENVIE DE JOUER !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 14:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

Lieu-dit Froidefon Ecocentre

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ateliers Théâtre d’impro Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2024-02-17 par Isle-Auvézère