.Public adultes. gratuit Réservation par téléphone au 01 47 05 89 66 ou par mail bibliotheque.amelie@paris.fr La bibliothèque Amélie, vous propose un cycle de 4 cours gratuits pour acquérir les bases et techniques de l’exercice et partager, en petit groupe, cette forme unique de convivialité qu’offre l’expérience de l’improvisation. Séances : jeudi 25 mai, jeudi 1er juin, jeudi 8 juin et jeudi 15 juin, de 19h30 à 21h. Inscription nécessaire au 01 47 05 89 66 pour les 4 séances. Groupe de 10 personnes maximum. Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

