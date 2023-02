Ateliers théâtre amateur du Mercredi Bouxwiller Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Bouxwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Bouxwiller EUR Cette année, l’atelier du Mercredi voit double !

En effet, auparavant destiné aux seuls adultes, l’atelier s’ouvre cette saison aux adolescents, aux jeunes

à partir de 11 ans.. Les adultes vous proposent : Attention au départ ! Depuis plus d’une décennie, un groupe d’adultes se retrouve le mercredi soir pour explorer, découvrir et faire exister leur désir de théâtre. Ce voyage se fait par étapes, avec bienveillance, et surtout avec beaucoup de plaisir. Le plaisir de raconter des histoires, d’in- venter des situations, d’incarner des person- nages, de se découvrir et de découvrir l’autre. Le plaisir du texte, de la distribution des rôles, de l’échange des dialogues. Le théâtre est souvent une invitation au voyage. On vient au théâtre pour rêver, pour répondre à son envie d’autre chose, d’autres horizons. Être ici, mais être ailleurs, sur la route, vers l’inconnu ou même dans la lune… Comment s’emparer de ces récits et de ces textes qui nous parlent du chemin vers d’autres lieux, d’autres gens, d’autres réalités… C’est le défi que se lance cette saison l’atelier du Mercredi. Les jeunes vous proposent : Un p’tit grain d’folie Pour la première fois cette année, le Théâtre du Marché aux Grains propose un atelier pour les adolescents et les jeunes adultes de 11 à 20 ans. Par un travail de groupe autour de l’improvisation et du texte contemporain, ils appréhenderont le plateau, exploreront l’écoute et l’échange, expérimenteront le jeu. Une découverte joyeuse de la pratique théâtrale et de ses possibilités. Atelier dirigé par la metteure en scène Céline d’ABOUKIR, Théâtre du Marché aux Grains Crédit photographique : Louise KILIAN, spectacle de la saison 2021-2022 Billetterie en ligne pour le 16 juin, billetterie en ligne pour le 17 juin Cette année, l’atelier du Mercredi voit double !

