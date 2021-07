Orléans Le 108 Loiret, Orléans Ateliers théâtre adulte Le 108 Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du lundi 13 septembre au jeudi 7 octobre

Ateliers annuels —————- ### Les lundis, mardis ou jeudis **Ateliers “impro”,** Venez relever le défi de la scène lors de soirées spectacle entièrement improvisées, riches de rencontres, d’expériences incroyables, imaginaires et joyeuses. Deux soirées spectacles à chaque fin de trimestre. **Ateliers “texte”,** Le travail s’appuiera sur les techniques de base du jeu théâtral, la présence sur scène, l’écoute du jeu de ses partenaires, les émotions, l’approche du texte et son interprétation. **Atelier théâtre, impro, et jeu dans l’espace public** Nous nous appuierons sur la construction du personnage, le jeu clownesque, l’improvisation… Nous nous échapperons également de la salle pour pratiquer le jeu dans l’espace public. Tous nos ateliers sont encadrés par des comédiennes et comédiens professionnelles. _Retrouvez toutes les infos sur notre site internet._

Inscription sur notre site internet : 325€ à 365€ l’année / 132€ à 145€ le trimestre

Le 108, 108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans

