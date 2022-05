Ateliers “Tapis de lecture” à la Maison du Père Castor Meuzac Meuzac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Meuzac

Ateliers “Tapis de lecture” à la Maison du Père Castor Meuzac, 30 mai 2022, Meuzac. Ateliers “Tapis de lecture” à la Maison du Père Castor Meuzac

2022-05-30 – 2022-05-30

Meuzac Haute-Vienne Meuzac Inscription obligatoire au 05-55-09-99-51 ou parcours.perecastor@orange.fr Vous aimez coudre : fabriquez avec Marion Cailleret des tapis de lecture pour faire vivre des classiques du Père Castor qui parlent de la protection de l’environnement. Inscription obligatoire au 05-55-09-99-51 ou parcours.perecastor@orange.fr Meuzac

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Meuzac Autres Lieu Meuzac Adresse Ville Meuzac lieuville Meuzac

Meuzac Meuzac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meuzac/

Ateliers “Tapis de lecture” à la Maison du Père Castor Meuzac 2022-05-30 was last modified: by Ateliers “Tapis de lecture” à la Maison du Père Castor Meuzac Meuzac 30 mai 2022

Meuzac