Ateliers tactiles « Le cuir sous toutes ses coutures » Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche, vendredi 1 mars 2024.

Ateliers tactiles « Le cuir sous toutes ses coutures » Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 1 – 31 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-01 14:30

Fin : 2024-03-31 17:30

Des ateliers tactiles pour mieux ressentir le cuir mais également cornes, sabots, plumes, laine, crins et soies. 1 – 31 mars 1

Derrière l’habit se cache la bête… Visites et ateliers tactiles nous permettent de mieux ressentir la matière animale : le cuir mais également cornes, sabots, plumes, laine, crins et soies et ainsi aller à la rencontre de nos hôtes de la ferme de la Bintinais.

En pratique :

Dimanches après-midi du 14 janvier au 31 mars : à 14h30 et 15h30

+ Du 26/02 au 10/03 (vacances scolaires) : à 14h30, 15h30 et 16h30 du mardi au vendredi, à 14h30 et 15h30 le dimanche

Gratuit – tout public

Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine