Ateliers table Mash UP Médiathèque Louis Aragon Rive-de-Gier, samedi 16 mars 2024.

Ateliers table Mash UP Venez découvrir « La table Mash UP », un outil de montage ludique pour des ateliers d’éducation à l’image. 16 mars – 10 avril Médiathèque Louis Aragon

Début : 2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-04-10T14:30:00+02:00 – 2024-04-10T16:00:00+02:00

Venez découvrir « La table Mash UP », un outil de montage ludique pour des ateliers d’éducation à l’image. Il s’agit ici de manipuler des cartes images et sons sur une table interactive. Vous souhaitez devenir réalisateur ou simplement découvrir une technique de cinéma nous vous attendons à la Médiathèque.

Plusieurs créneaux en mars et avril 2024

Pour les enfants , les mercredis 27 mars et 17 avril de 10h30 à 12h et le mercredi 10 avril de 14h30 à 16h

, le samedi 16 mars à 10h30 Pour les seniors, les mardis 19 mars et 2 avril de 14h30 à 16h

Plus d’infos: https://www.mediathequespaysdugier.org/animations/programmation/1105-ateliers-table-mash-up

Médiathèque Louis Aragon Rive de Gier 5 square Marcel Paul 42800 RIVE DE GIER Rive-de-Gier 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.mediathequespaysdugier.org/animations/programmation/1105-ateliers-table-mash-up »}]

Éducation aux médias et à l’information