Ateliers synodaux à Saint-Gervais Église Saint-Gervais,Paris, 27 mars 2022

Église Saint-Gervais, Paris, le dimanche 27 mars à 14:30

**Dimanche 27 mars 2022 à 14h15** Nous vous invitons à participer nombreux à des ateliers dans le cadre du Synode « Pour une Église synodale : communion, participation, mission » auquel nous convie le pape François. **Synode sur la synodalité, quésaco?** Synode est formé du grec hodos, chemin et sun, ensemble. Réfléchir sur la synodalité, c’est se demander comment réaliser aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel) ce « marcher ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée. Quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ? Jusqu’au 10 avril 2022, toutes les églises sont donc invitées à apporter leur contribution au synode des évêques. Nous sommes surtout invités à vivre, dès aujourd’hui, une autre manière de se parler et de décider dans l’Église. Pour cette première phase, la démarche proposée est simple : participer à un échange de 1h30 environ en groupes de six à huit personnes, pour partager une parole libre dans une écoute attentive de chacun, sur notre vie de l’Église. Il ne s’agit pas de s’engager dans un débat pour convaincre les autres ou même d’un vote. Il s’agit plutôt d’accueillir ce que les autres disent comme un moyen par lequel l’Esprit Saint peut parler pour le bien de tous (1Corinthiens12:7). À l’issue de ces rencontres, chaque rédacteur de chaque groupe transmettra son témoignage et ses propositions à l’équipe d’organisation de Saint Gervais afin qu’une synthèse de tous les ateliers soit rédigée et envoyée à l’église et au diocèse et en mai 2022, ces contributions seront publiées, et une synthèse sera soumise par l’équipe diocésaine à l’archevêque pour être transmise à la Conférence des évêques de France afin de nourrir leur travail. **Comment participer :** par la prière du Synode, en la portant dans son cœur en en parlant autour de soi en intégrant ou en constituant un atelier. À St-Gervais, nous vous donnons rendez-vous dimanche 27 mars à 14h15, début des ateliers à 14h30 ! Pour que nous puissions organiser les ateliers en 8 personnes maximum, n’oubliez-pas de vous inscrire ! **Renseignements :** synode.saint.gervais@gmail.com **Lien utiles :** Site dédié du diocèse de Paris pour expliquer la démarche envisagée à Paris et via lequel nos contributions seront enregistrées : [https://synodeparis.fr/](https://synodeparis.fr/) FAQ du diocèse sur le Synode : [https://synodeparis.fr/questions-frequentes/](https://synodeparis.fr/questions-frequentes/) Page de l’église catholique en France sur le synode : [https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/](https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/) **A télécharger :** Guide de l’atelier synodal : Ecoute et Parole, élaboré par le Diocèse de Paris Prière du Synode – Adsumus Sancte Spiritus Pour approfondir : Document préparatoire du Synode des Evêques sur la synodalité 2021-2023 Vademecum pour le synode sur la synodalité – Manuel officiel pour l’écoute et le discernement dans les Églises locales (Première phase) 10 pôles thématiques (extraits du document préparatoire) Comprendre le logo du Synode: très coloré il nous permet en un seul regard d’en apprendre plus sur cette démarche proposée par l’Église

Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris



